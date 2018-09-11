Академик РАН: у России нет технологий добычи ресурсов с больших глубин

Владивосток, , 14:59 — REGNUM Если Россия не преодолеет технического отставания в сфере создания подводной робототехники, страна может потерять возможность участия в разделе ресурсов Мирового океана, заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов. Об этом сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В ходе своего выступления во Владивостоке на сессии Восточного экономического форума «Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан» Адрианов отметил, что в настоящее время наиболее развитие в техническом отношении государства обратили пристальное внимание на создание техники, позволяющей добывать полезные ископаемые со дна.

«Японцы на глубине 1,6 километра добывают руды, избавляясь от ресурсной зависимости. Бельгийцы создали трактора, которые могут собирать ресурсы под водой. У нас же все в зачаточном состоянии», — подчеркнул вице-президент РАН.

По его словам, на сегодняшний день у России «нет технических способов добычи» полезных ископаемых с большой глубины. Также Адрианов добавил, что в РФ должна быть создана своя подводная робототехника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор АО «Росгеология» Роман Панов заявил, что в ближайшее десятилетие человечество получит прорывные технологии добычи ресурсов со дна Мирового океана.

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