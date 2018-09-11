Освоение космоса для развития Дальнего Востока обсудили на ВЭФ

Владивосток, , 14:30 — REGNUM О перспективах развития космических технологий и пользе освоения ближнего космоса в целях исследования, изучения и экономического развития российских территорий рассказал генеральный директор ЗАО «Центр передачи технологий» Сергей Жуков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, скоро упадет себестоимость выводимых грузов, а в 20-е годы XXI века начнётся строительство баз на Луне и орбитальных лабораторий, за чем уже последует хозяйственное освоение ближайшего космоса. Примерно к 30-м годам XXI века начнется стадия освоения астероидов нашей Солнечной системы.

При этом, рывок в освоении космоса будет носить, по мнению Жукова утилитарный характер для развития экономики на Земле, особенно в условиях Крайнего севера. Космические системы обеспечат полную каталогизацию земных ресурсов Севера и Дальнего Востока России, что сильно поможет в их освоении. Полная каталогизация ресурсов произойдет при помощи космических систем.

Так, уже есть несколько регионов в России, где ведется создания цифровых моделей территорий, в частности, полным ходом ведется создание цифровой модели Татарстана. В настоящее время планируется сделать модель Дальневосточной территории, чем и занимается ЗАО «Центр передачи технологий». Подписано также соглашение с правительством Хабаровском края о создании беспилотной транспортной сети. Беспилотники можно производить и в Приморском, и в Хабаровском крае в виду наличия производственных мощностей в сфере авиастроения.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит IV Восточный экономический форум. На сессии «Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан» также озвучивалась Сергеем Жуковым мысль о том, что конкуренция за космос может привести к реальным космическим войнам.

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