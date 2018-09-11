В США включили «Адмирала Кузнецова» в число худших авианосцев в мире

Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Американское издание Business Insider составило рейтинг худших авиа‑ и вертолетоносцев, в который вошел российский авианосец «Адмирал Кузнецов».

В список также вошли авианосец Liaoning (Китай), Chakri Naruebet (Таиланд), десантный корабль типа Wasp (США), вертолетоносцы Canberra (Австралия) и Gerald Ford (США).

По мнению экспертов издания, у «Адмирала Кузнецова» есть проблемы с силовыми установками.

Напомним, в состав ВМФ России входит пока один авианосец — «Адмирал Кузнецов». Он был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в 1982 году, сдан в 1990 году.

Корабль принимал участие в операции российских Вооруженных сил (ВС) против международных террористов в Сирии. Модернизация корабля, которая проходит в настоящее время, продлит срок его службы на 20 лет.

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