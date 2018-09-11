Эксперт ВЭФ: конкуренция за космос может привести к космическим войнам

Владивосток, , 05:00 — REGNUM Конкуренция за космос может привести к космическим войнам, заявил генеральный директор ЗАО «Центр передачи технологий» Сергей Жуков, выступая на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Двигают вперед одиночки, которые умеют договариваться с государством, полагает эксперт, о чем и заявил во время сессии «Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан» на ВЭФ. В частности, он привел пример исследователя Дальнего Востока Геннадия Ивановича Невельского, который доказал судоходность реки Амур.

Другим примером стал советский конструктор Сергей Павлович Королёв, который, по его словам, грамотно выстроил отношения с государством и запустил в космос сначала спутник, затем собак Белку и Стрелку, а уже затем — человека. Среди наших современников эксперт выделил бизнесмена Илона Маска, который призывает осваивать Марс.

В то же самое время Жуков считает, что в рамках нынешней геополитической модели космическая война, вызванная конкуренцией за космос вполне реальна, о чем говорят прогнозы многих серьезных экспертов. Чтобы иметь возможность конкурировать, нужны яркие одиночки, которые видят дальше других и открывают новые горизонты.

Напомним, что в настоящий момент во Владивостоке проходит IV Восточный экономический форум. В 2017 году мероприятие посетило 6095 участников, 1094 представителей СМИ, было проведено 121 мероприятие с участием 878 спикеров.