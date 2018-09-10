Истребитель Су-35С отрабатывает высший пилотаж над островом Русский. Видео

Владивосток, , 23:57 — REGNUM Тренировочный полет российского многоцелевого истребителя четвертого поколения Су-35С над островом Русский снят на видео случайным свидетелем.

Автор видеоролика разместил его 10 сентября на видеохостинге YouTube.

На малой высоте и низкой скорости истребитель выполняет несколько фигур высшего пилотажа. По некоторым данным, летчики ВКС готовятся к показательным выступлениям перед гостями Восточного экономического форума.

Напомним, российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35C относится к поколению 4++, и по большинству своих тактико-технических характеристик соответствует требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения.

В настоящее время многоцелевые истребители Су-35C активно применяются в зоне военной операции в Сирии.

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