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Истребитель Су-35С отрабатывает высший пилотаж над островом Русский. Видео

Техника

Полет проводится на малой высоте и на низкой скорости

Владивосток, 10 сентября 2018, 23:57 — REGNUM  Тренировочный полет российского многоцелевого истребителя четвертого поколения Су-35С над островом Русский снят на видео случайным свидетелем.

Автор видеоролика разместил его 10 сентября на видеохостинге YouTube.

На малой высоте и низкой скорости истребитель выполняет несколько фигур высшего пилотажа. По некоторым данным, летчики ВКС готовятся к показательным выступлениям перед гостями Восточного экономического форума.

Напомним, российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35C относится к поколению 4++, и по большинству своих тактико-технических характеристик соответствует требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения.

В настоящее время многоцелевые истребители Су-35C активно применяются в зоне военной операции в Сирии.

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Военно-воздушные силы
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