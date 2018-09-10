Из Тихого океана извлекут мусор площадью в 4 раза больше Японии

Токио, , 23:41 — REGNUM Огромное устройство для сбора мусора, буксируемое судном, будет собирать пластиковые отходы, дрейфующие по обширной территории Тихого океана. Данное устройство было разработано компанией Ocean Cleanup, некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Нидерландах.

«Аппарат, в котором соединены огромные трубы диаметром 1,20 метров и длиной 12 метров, достигает 600 метров в длину», — дала описание NHK, японская центральная телерадиокомпания.

8 сентября корабль, отбуксировавший данное оборудование, покинул Сан-Франциско и направился к «Большому Тихоокеанскому мусорному пятну», скоплению мусора антропогенного происхождения в северной части Тихого океана.

По приблизительным подсчетам, 79 000 тонн пластиковых отходов дрейфует на площади в 1,6 миллионов квадратных метров, что больше чем в 4 раза превышает площадь Японии (площадь Японии — 377 944 квадратных километров).

Однако Япония — не единственная страна, у которой есть опасения по поводу глобального загрязнения экосистемы по причине этого «мусорного пятна». По результатам анализов собранного мусора, всего 30% принадлежит Японии. В качестве мер по борьбе с увеличением пластикового мусора, на уровне правительства Японии будут введены запреты на использование в кафе и ресторанах одноразовых пластиковых соломинок, чашек, крышек, вилок и тому подобное.