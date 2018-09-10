ВМФ РФ с 2019 года начнет получать новые торпеды

Москва, , 17:25 — REGNUM Военно-морской флот РФ уже в 2019 году получит первую партию новых торпед УЭТ-1. Контракт на поставку был подписан еще в феврале этого года. Всего флоту будет поставлено 73 торпеды до 2023 года включительно.

Электрическая торпеда УЭТ-1 имеет калибр 533 мм. Она может применяться как с надводных кораблей, так и подводных лодок. Торпеда должна заменить стоящую на вооружении самонаводящуюся электрическую торпеду УСЭТ-80.

У нового изделия большая дальность хода, более высокая скорость и большая дальность обнаружения подводных целей. Кроме этого, УЭТ-1 обладает способностью обнаружения кильватерного следа надводных кораблей, есть возможность плавно регулировать ее скорость.

По информации АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», госиспытания новой торпеды должны быть закончены в этом году, в 2018 году начнется и их серийное производство.

Источники в российском ВПК сообщают, что Россия в настоящее время занимается пересмотром идеи академика Сахарова о создании сверхмощной торпеды, оснащенной ядерным зарядом. Выделение средств на оборону страны позволяет теперь подумать и об этом, ранее в наличии не было достаточно средств для того, чтобы реализовать данный подход.