Два экипажа «Камаза» поборются за победу в туркменской пустыне

Набережные Челны, Татария, , 13:31 — REGNUM Два экипажа команды «КАМАЗ-мастер» примут участие в международном авторалли «Амуль-Хазар-2018», которое пройдёт с 11 по 15 сентября в Туркмении, сообщает пресс-служба предприятия.

Соревновательная трасса пролегает от берегов Амударьи до Каспийского взморья, ее протяженность составляет 1158 километров.

Экипажи возглавляют пилоты Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников. Вместе со своими командами им предстоит проехать Туркмению с востока на запад по древним тропам Великого Шёлкового пути.

«Большая часть маршрута, разделённого на пять этапов, пройдёт через пески Каракумов и станет настоящим испытанием для участников заезда», — говорится в сообщении.

Обеспечение соревнований доверено команде организаторов марафона «Africa Eco Race» под руководством Жан-Луи Шлессера. Авторалли «Амуль-Хазар» проводится по инициативе и при поддержке президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

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