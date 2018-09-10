США модернизируют ЗРК Patriot армии Нидерландов

Вашингтон, , 12:55 — REGNUM По информации американского ресурса Defence Blog, Госдепартамент США одобрил сделку по модернизации ЗРК Patriot, стоящих на вооружении армии Нидерландов. Модернизация охватит четыре батареи Patriot. Общая сумма контракта составляет 105 миллионов долларов США.

Модернизация включает в себя усовершенствование радиолокационных установок, обновление процессоров, станций управления, пусковых установок и другие вопросы. В результате данного процесса зенитно-ракетные комплексы Patriot ВС Нидерландов должны достигнуть возможностей уровня PAC-3+.

Управление военного сотрудничества министерства обороны США (DSCA) заявило, что данная сделка будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности союзника по НАТО, который является важной силой для поддержания политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

ЗРК Patriot производится американской компанией Raytheon. На вооружение ВС США система была принята в 1982 году, и за это время прошла ряд модернизаций.

По информации Raytheon, ЗРК Patriot поставлены в шестнадцать стран мира в количестве более 220 батарей. Батарея Patriot считается первой самостоятельной боевой единицей. В батарее, как правило, по четыре пусковых установки ЗРК.