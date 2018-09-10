На Украине решили отремонтировать единственный десантный катер

Киев, , 11:24 — REGNUM Единственный десантный катер «Сватово» на Украине будет отремонтирован, сообщает 10 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, ремонтом катера займется «Николаевский судостроительный завод». Так, корпус планируется отремонтировать до конца 2018 года.

Отмечается, что катер вмещает в себя один средний танк или 20 военнослужащих. Экипаж катера составляет шесть человек. Оснащен двумя гребными винтами в раздельно-управляемых насадках, также имеет открытый трюм и носовую аппарель.

Напомним, ранее два украинских малых бронированных артиллерийских катера типа «Гюрза-М», катер «Чигирин» и три катера «Нежин» приняли участие в румыно-украинских учениях на Дунае. Катера обеих стран учились совместно маневрировать и оборонять прибрежные объекты.