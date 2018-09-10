Китай спустил на воду первый собственный ледокол

Пекин, , 11:20 — REGNUM В Китае торжественно спустили на воду новый ледокол собственного производства «Сюэлун-2» («Снежный дракон»), сообщили 10 сентября в Китайской ассоциации судовладельцев.

Церемония спуска на воду состоялась в порту Шанхая. Строительство ледокола стоимостью порядка $153 млн началось в 2016 году. Длина корпуса — 122,5 метра, ширина — 22,3 метра, весит «Снежный дракон» около 12,3 тыс. тонн. Судно будет сдано в эксплуатацию в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого в распоряжении Китая находлось единственное научно-исследовательское судно ледокольного типа «Сюэлун», купленное у Украины в 1994 году.

В прошлом году ледокол пересек Северный Ледовитый океан, помимо научных исследований, протестировав Северо-Западный проход в качестве торгового пути.

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