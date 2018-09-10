Понедельник, 10 Сентября 2018 года
10:26:01 МСК

В России приступили к строительству уникальных кораблей из стеклопластика

Техника

В будущем ВМФ России может перейти к кораблям на единой платформе из композитных материалов

Санкт-Петербург, 10 сентября 2018, 10:03 — REGNUM  Семь уникальных кораблей, выполненных в корпусе из монолитного стеклопластика, планирует построить Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) в рамках реализации государственного оборонного заказа, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, посетивший предприятие в конце прошлой недели.

По его словам, в будущем ВМФ России сможет перейти кораблям на единой платформе из композитных материалов, поскольку у них хорошие перспективы, в том числе в области противоминной обороны.

«Потребность в таких материалах есть и это отечественная технология создания корпусов из стеклопластика», — приводит пресс-служба СНСЗ слова Криворучко.

Отмечается, что судостроительный завод замминистра обороны посетил перед совещанием в Санкт-Петербурге, посвященном вопросам реализации гособоронзаказа. Цеха, где ведётся строительство кораблей противоминной обороны проекта 12 700, представителю минобороны показал генеральный директор АО «СНСЗ» Владимир Середохо.

В ходе визита на предприятие замглавы оборонного ведомства также ознакомился с ходом модернизации мощностей завода и его перехода на систему «цифровая верфь», где СНСЗ является пилотным предприятием по автоматизации и цифровизации производства.

Читайте также: В Петербурге построили новейший катер для погранслужбы ФСБ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судостроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить