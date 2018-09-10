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SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником Telstar

Техника

Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником Telstar
SpaceX
Ракета Falcon 9

Таллахасси, США, 10 сентября 2018, 09:06 — REGNUM  Американская компания Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Telstar 18V, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 10 сентября в 07:45 мск. После вывода спутника на орбиту первая ступень ракеты-носителя должна совершить плавучую посадку в Атлантическом океане.

Напомним, 7 августа Space X запустила с космодрома ракету Falcon 9 с индонезийским телекоммуникационным спутником Merah Putih. Особенность запуска заключалась в том, что первая ступень носителя использовалась повторно. Модернизированная ступень Falcon 9 Block 5 была испытана в мае 2018 года.

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