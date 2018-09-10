Понедельник, 10 Сентября 2018 года
08:45:48 МСК

Минобороны ВСУ: наши танковые подразделения полностью укомплектованы

Техника

Украинские танки отличаются своей небоеспособностью и отсталостью

Минобороны ВСУ: наши танковые подразделения полностью укомплектованы
Иллюстрация: Міністерство оборони України
Танк Т-72 армии Украины

Киев, 10 сентября 2018, 07:35 — REGNUM  Танковые подразделения ВСУ полностью укомплектованы, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 10 апреля УНИАН.

По его словам, если вдруг украинская армия столкнется с некомплектом танковых подразделений, то ВСУ готовы использовать резервные возможности. Полторак подчеркнул, что украинская армия обновляет свои танки, например, закупает приборы ночного видения и улучшает системы навигации танков.

Читайте также: Генерал ВСУ: Украинские танки «Булат» непригодны для боевых действий

Напомним, украинские танки отличаются своей небоеспособностью и отсталостью. Так, заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный заявлял, что танки Т-64БМ «Булат» непригодны для боевых действий из-за большого веса и слабых двигателей. А «новый» танк Т-72АМТ оказался модернизированным советским танком Т-72.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить