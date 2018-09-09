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Samsung Electronics открыла центр для исследований в области робототехники

Техника

Новый центр в США стал уже шестым центром компании, изучающим возможности применения искусственного интеллекта

Сеул, 9 сентября 2018, 13:57 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung Electronics открыла научно-исследовательский центр в области искусственного интеллекта в Нью-Йорке 9 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Новый центр в США стал уже шестым центром компании, изучающим возможности применения искусственного интеллекта. Специалисты нового центра займутся разработками в области робототехники.

Сейчас Samsung Electronics проводит исследования в области искусственного интеллекта в центрах в Южной Корее, Великобритании, России, Канаде и США.

Компания собирается развивать исследования в этой области и расширить штат сотрудников научных центров до 1000 человек к 2020 году. В Samsung Electronics отметили, что новый центр будет сотрудничать с американскими университетами и академическими центрами.

Напомним, в июне 2018 года был открыт центр исследований искусственного интеллекта Samsung Electronics в Москве. Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Ветров возглавил направление машинного обучения, а доцент Сколковского института науки и технологий Виктор Лемпицкий стал руководителем направления компьютерного зрения.

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Робототехника
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