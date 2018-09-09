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Автомобили Lada — самые продаваемые на вторичном рынке

Техника

На вторичном рынке России было реализовано 773 536 автомобилей Lada

Москва, 9 сентября 2018, 11:32 — REGNUM  С января по июль текущего года на вторичном рынке России было реализовано 773 536 автомобилей Lada, что позволяет отечественному бренду уверенно лидировать в данном сегменте авторынка. Об этом свидетельствуют данные «Автостат-инфо».

Общее количество перепроданных машин свидетельствует о небольшом падении данного количества автомобилей Lada на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте располагаются автомобили японского автопроизводителя Тойота — 331 109 штук, рост 07% по сравнению с прошлым годом. На третьем — также японская компания Nissan с 163 386 перепроданных машин, показывающая прирост на 4%.

На четвертом и пятом местах расположились корейские бренды Kia и Hundai c результатом 108 311 машин (18,7%) и 117 240 штук (+14%) соответственно.

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