За безопасностью Якутска будут наблюдать с помощью камер на телебашне

Якутск, 9 сентября 2018, 11:32 — REGNUM На высоте 128 метров на телебашне в Якутске были установлены две сверхточные камеры для наблюдения за городом, сообщает 9 сентября Якутское-Саха Информационное Агентство.
Новое сверхточное оборудование будет использоваться несколькими городскими службами. Камеры позволят отслеживать противопожарную обстановку, следить за паводками и контролировать правопорядок.
Отмечается, что у оборудования присутствует функция слежения за объектом и система автоматического патрулирования.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оборудовать камерами видеонаблюдения все образовательные учреждения в регионе.