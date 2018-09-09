Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
12:12:35 МСК

За безопасностью Якутска будут наблюдать с помощью камер на телебашне

Техника

Камеры позволят отслеживать противопожарную обстановку, следить за паводками и контролировать правопорядок

Якутск, 9 сентября 2018, 11:32 — REGNUM  На высоте 128 метров на телебашне в Якутске были установлены две сверхточные камеры для наблюдения за городом, сообщает 9 сентября Якутское-Саха Информационное Агентство.

Новое сверхточное оборудование будет использоваться несколькими городскими службами. Камеры позволят отслеживать противопожарную обстановку, следить за паводками и контролировать правопорядок.

Отмечается, что у оборудования присутствует функция слежения за объектом и система автоматического патрулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оборудовать камерами видеонаблюдения все образовательные учреждения в регионе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противопожарная безопасность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить