За безопасностью Якутска будут наблюдать с помощью камер на телебашне

Якутск, , 11:32 — REGNUM На высоте 128 метров на телебашне в Якутске были установлены две сверхточные камеры для наблюдения за городом, сообщает 9 сентября Якутское-Саха Информационное Агентство.

Новое сверхточное оборудование будет использоваться несколькими городскими службами. Камеры позволят отслеживать противопожарную обстановку, следить за паводками и контролировать правопорядок.

Отмечается, что у оборудования присутствует функция слежения за объектом и система автоматического патрулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оборудовать камерами видеонаблюдения все образовательные учреждения в регионе.