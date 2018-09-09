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В Якутии обсудили перспективы беспилотной авиации

Техника

Перспективы внедрения беспилотной авиации обсудили исполняющий обязанности главы Республики Саха Айсен Николаев и специальный представитель Президента России по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков

Якутск, 9 сентября 2018, 09:36 — REGNUM  Перспективы внедрения беспилотной авиации обсудили исполняющий обязанности главы Республики Саха Айсен Николаев и специальный представитель Президента России по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) 9 сентября.

Обсуждение перспектив проекта «Аэронет» прошло 7 сентября в центре «Точка кипения — Якутск». Главными спикерами мероприятия стали и. о. главы Якутии Айсен Николаев и спецпредставитель Президента России Дмитрий Песков.

Айсен Николаев сообщил, что в Якутии заинтересованы в использовании беспилотных летательных аппаратов для доставки грузов в труднодоступные места. При этом Николаев отметил, что рынок перевозок в Республике небольшой, поэтому необходимо кооперироваться с соседними регионами.

Также на встрече стороны обсудили перспективы других проектов в рамках Национальной технологической инициативы. Были проработаны перспективы использования беспилотных большегрузных автомобилей, внедрения электронных платежных систем в отдаленных районах и развитие кибербезопасности.

Отметим, что «АэроНет» это проект в рамках государственной программы Национальная технологическая инициатива по развитию распределенных систем беспилотных летательных аппаратов.

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