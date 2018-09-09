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Таганрогский авиазавод будет поставлять в США самолёты-амфибии

Техника

Контракт на поставку был подписан в ходе работы международной выставки в Геленджике

Таганрог, Ростовская область, 9 сентября 2018, 09:14 — REGNUM  Контракт на поставку в США самолётов-амфибий Бе-200ЧС подписал Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК), сообщила 8 сентября пресс-служба предприятия.

Документ был подписан в ходе международной выставки «Гидроавиасалон-2018», которая проходит в городе Геленджик Краснодарского края. Контрагентом со стороны США стала компания Seaplane Global Air Services. Её президент Патрик Мессарди признал эффективность Бе-200ЧС в борьбе с лесными пожарами.

Контракт предусматривает поставку в США четырёх самолётов Бе-200ЧС и опцион ещё на шесть таких самолётов.

Кроме того, был подписан контракт на поставку самолётов-амфибий в Чили. С чилийской стороной подписан контракт на поставку двух Бе-200ЧС и опцион ещё на три таких самолёта.

Напомним, что Бе-200 — российский гидросамолёт, разработанный специалистами ТАНТК, производится в Иркутске. Самолёт может взлетать как с земли, так и с воды и по ряду лётно-технических характеристик является уникальным. Аналогов ему в мире пока нет.

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Авиастроение
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