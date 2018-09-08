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Самолет Т-500 получил сертификат Росавиации

Техника

Все заявленные характеристики самолета получили подтверждение в ходе комплекса испытаний

Самолет Т-500 получил сертификат Росавиации
Иллюстрация: Mven.ru
Сельскохозяйственный самолет

Обнинск, Калужская область, 8 сентября 2018, 16:05 — REGNUM  Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало сертификат типа на самолет сельхозназначения Т-500 6 сентября, сообщает пресс-служба ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.

Программа сертификации была начата в августе 2017 года. Все заявленные характеристики самолета получили подтверждение в ходе комплекса испытаний.

Это первый сертификат в истории современной России, выданный на специализированное сельскохозяйственное воздушное судно.

Т-500 будут производить в ОНПП «Технология» в Калужской области и в «Фирме «МВЕН» в Татарстане. До конца 2018 года будет выпущено 10 машин. В 2019 году площадки произведут до 120 самолетов.

Отметим, что самолет Т-500 предназначается для выполнения авиахимических работ. Воздушное судно может использоваться для мониторинга, обследования промышленных объектов, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефтепродуктов.

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Авиастроение
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