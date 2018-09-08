Половина проданных в России автомашин имеет объем двигателя от 1,4 до 1,6

Москва, , 14:15 — REGNUM За семь месяцев 2018 года граждане России приобрели 461,4 тыс. автомобилей с объемом двигателя, составляющим от 1,4 до 1,6 литров, что соответствует 49,9% от общего количества проданных в России автомашин в этот период. Об этом 8 сентября сообщает сайт агентства «Автостат».

Согласно данным агентства, двигатели именно такого объема устанавливается практически всеми производителями автомобилей на все самые массовые модели. Как пример можно привести автомашины В-класса — KIA Rio, LADA Granta и др., наиболее массовую часть С-класса — например Skoda Octavia и даже на некоторые кроссоверы — Renault Duster.

На втором месте о популярности автомобили с объемом от 1,6 до 2,0 литров — 30% продаж. На третьем — от 2,0 до 2,5 литров, 7,5% продаж. Остальные объемы двигателей имеют от 2% до 5% продаж на российском автомобильном рынке.