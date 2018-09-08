Суббота, 8 Сентября 2018 года
14:00:02 МСК

В Ирландском море открыли крупнейшую плавучую ветряную электростанцию

Техника

Расчетная мощность станции составляет 659 мегаватт, этого количества электроэнергии хватит для обеспечения 600 тысяч домов

Фредерисия, Дания, 8 сентября 2018, 13:15 — REGNUM  Самую крупную в мире плавучую ветряную электростанцию торжественно открыла датская компания Ørsted 6 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Плавучая электростанция была запущена в Ирландском море в 19 км от берегов Великобритании. На платформе общей площадью 145 квадратных километров расположено 87 ветрогенераторов. Расчетная мощность станции составляет 659 мегаватт, этого количества электроэнергии хватит для обеспечения 600 тысяч домов.

Отметим, что первая в мире плавучая ветряная электростанция была запущена в октябре 2017 года у побережья Шотландии. Суммарная мощность первой станции составила 30 мегаватт.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электроэнергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить