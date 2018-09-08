В Ирландском море открыли крупнейшую плавучую ветряную электростанцию

Фредерисия, Дания, , 13:15 — REGNUM Самую крупную в мире плавучую ветряную электростанцию торжественно открыла датская компания Ørsted 6 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Плавучая электростанция была запущена в Ирландском море в 19 км от берегов Великобритании. На платформе общей площадью 145 квадратных километров расположено 87 ветрогенераторов. Расчетная мощность станции составляет 659 мегаватт, этого количества электроэнергии хватит для обеспечения 600 тысяч домов.

Отметим, что первая в мире плавучая ветряная электростанция была запущена в октябре 2017 года у побережья Шотландии. Суммарная мощность первой станции составила 30 мегаватт.