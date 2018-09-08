Компания Opel отказалась от участия в парижском автосалоне 2018 года

Берлин, , 12:18 — REGNUM О своем отказе от участия в осеннем автосалоне 2018 года в Париже заявили представители компании Opel. Об этом 8 сентября сообщает Automotive News.

В качестве главного аргумента такого своего решения, Opel ссылается на фактически полное отсутствие в ряду ее продукции серьезных новинок. Немецкий бренд на данный момент находится на стадии полной переработки всей линии моделей, полного пересмотра модельной концепции и разработки новой стратегии на ближайшие два года.

Также в компании отметили, что вместо участия в большом общем выставочном салоне они сосредоточатся на проведении отдельных презентационных мероприятий для своих новинок. Однако в будущем компания не исключает своего возвращения на выставки.

Отметим, что ранее свое отсутствие на парижском автосалоне подтвердили такие автопроизводители как Alfa Romeo, Fiat, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Infiniti, Subaru, Jeep и Volkswagen.