В испытаниях вертолёта Ми-28НМ задействуют три машины

Москва, , 09:01 — REGNUM В государственных испытания новейшего боевых вертолётов Ми-28НМ будет задействовано три такие машины заявил индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Об этом 8 сентября сообщает RT.

По словам Анаталия Сердюкова, в данный момент в государственных испытаниях вертолета участвует одна машина. Согласно договору между «Вертолетами России» и Минобороны, министерству будет передана установочная партия ещё из двух машин, которые также планируется задействовать в испытаниях.

Боевой вертолёт Ми-28НМ, также называемый «Ночной охотник», прошел модернизацию с учетом разработки учебной модели Ми-28УБ. Кабина, в которой располагается экипаж, покрыта броней, обеспечивающей защиту людей от снарядов до 20 мм и бронебойных пуль, также в кабине расположен второй комплекс управления вертолетом. Кроме этого на Ми-28НМ установили новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс с вычислительными средствами увеличенного быстродействия.

Отметим, ранее генеральный директор предприятия «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал о том, что первая партия модернизированных боевых вертолётов Ми-28НМ будет поставлена в войска до ноября текущего года.