Новый мессенджер на блокчейне: В США клонировали Telegram

Сан-Франциско, США, , 18:16 — REGNUM Американские разработчики представили широкой публике аналог мессенджера Telegram на блокчейне — Stealthy IM. Он позиционируется как зашифрованное средство связи. Первый показ проекта состоялся на конференции TechCrunch Disrupt SF 2018 в Сан-Франциско.

Причём разработчики заявляют, что пользователи смогут не только обмениваться зашифрованными сообщениями, но и сам мессенджер может стать единой площадкой для децентрализованных приложений. Создатели называют его «децентрализованным WeChat». WeChat — это включающая в себя более миллиарда пользователей коммуникационная система-мессенджер в Китае.

Разработчики напирают на повышенную безопасность мессенджера при обмене сообщениями между пользователями. Для этого зашифрованные сообщения направляют поставщику облачных услуг, которого пользователь может выбрать самостоятельно. После этого, используя приложение Stealthy, человек может расшифровать письмо. Для подключения к Stealthy используется персональный Blockstack ID. В результате мессенджер функционирует как iMessage, то есть ни Microsoft, ни Amazon не могут читать сообщения без личного ключа пользователя.

Отметим, что в сети Stealthy IM уже окрестили конкурентом мессенджера Telegram, который является одним из лидеров в сегменте. Кроме того, пользователи обращают внимание на схожесть интерфейса американского мессенджера с Telegram.

Не обходят стороной внимательные юзеры и логотип нового средства коммуникации: разработчики Stealthy IM тоже взяли за основу бумажный самолётик, лишь немного его видоизменив. Мессенджер уже прозвали «клоном» Telegram.

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