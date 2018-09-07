Индийские истребители Tejas теперь могут дозаправляться в воздухе

Нью-Дели, , 19:51 — REGNUM В Индии были проведены испытания возможности дозаправки в воздухе лёгких индийских истребителей Tejas. В ходе полётов в небе между городами Агра и Гвалиор разработанные в Индии истребители успешно выполнили поставленную задачу и подтвердили свою ценность для обороны страны. По сообщению индийского новостного агентства Live Hidustan, истребители теперь обладают характеристиками, требуемыми министерством обороны для лёгкого истребителя индийских ВВС. Tejas пополнили запасы горючего в воздухе при помощи самолётозаправщика Ил-78МКИ, что потребовало значительных доработок конструкторов и мастерства пилотов. В дальнейшем специалисты продолжат изучение и испытания индийских истребителей. Ранее некоторое эксперты назвали детище индийской оборонной промышленности «провалом», заявляя о неспособности Tejas эффективно защищать воздушное пространство страны.