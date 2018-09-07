Volvo представила в России самую роскошную версию кроссовера XC90

Москва, , 15:53 — REGNUM Шведская компания Volvo представила в России самую мощную версию гибридного кроссовера XC90 T8 Twin Engine Excellence, стоимость которой составляет 8 млн 510 тыс. рублей. Об этом 7 сентября сообщил портал «Автовести».

Стоит отметить, что задняя часть салона Excellence оборудована не диваном, а креслами, сидящие в них получат 989 мм пространства для ног. Салон этого XC90 оборудован различными комфортабельными функциями. В частности, в автомобиле установлена высококачественная аудиосистема Bowers&Wilkins.

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Напомним, что касается силовой части, то XC90 T8 Twin Engine Excellence оборудован 407-сильным гибридным мотором. Мощность бензинового двигателя составляет 320 л. с., электромотора — 87 л. с. Данная силовая установка разгоняет машину до 100 км/ч за 6 сек. Согласно заявлениям автопроизводителя, в смешанном цикле бензиновый мотор потребляет 2,5 л на 100 км.

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