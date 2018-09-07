На Сахалине появится измерительный пункт для космодрома «Восточный»

Москва, , 13:56 — REGNUM Трассовый измерительный пункт для системы управления космическими аппаратами с космодрома «Восточный» появится на Сахалине уже в 2021 году, сообщает 7 сентября пресс-служба холдинга «Российские космические системы» (РКС), планирующего реализовать проект.

«Окончание работ запланировано на 2025 год, но ожидается, что трассовый пункт уже в 2021 году обеспечит измерениями запуски ракет на наклонение 51,6 градусов», — сообщил о планах предприятия начальник центра по созданию программно-технических средств отраслевого назначения РКС Максим Щербаков.

Отмечается, что новый центр будет предназначен для приема, регистрации и передачи информации о полете ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов. Он также позволит осуществлять управлением ими. В РКС напомнили, что над Сахалином одна из трасс выведения аппаратов при запусках с космодрома «Восточный». Предполагается, что к 2021 году он сможет осуществлять до 10 запусков в год.

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