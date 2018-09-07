Комиссия Роскосмоса и НАСА проведет мониторинг состояния МКС

Москва, , 13:03 — REGNUM Совместная комиссия консультативно-экспертного совета госкорпорации «Роскосмос» и консультативного комитета НАСА по Международной космической станции (МКС) проведет мониторинг ее состояния для определения возможностей дальнейшей эксплуатации, сообщает 7 сентября пресс-служба Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

Отмечается, что плановая работа комиссии начнется 10 сентября на базе института. Специалисты национальных космических агентств проведут совещания, которые позволят дать оценку техническому состоянию российского и американского сегментов МКС. Также они проанализируют операции космонавтов на борту станции и в открытом космосе.

Эксперты «обсудят вопросы безопасности экипажа и перспективы дальнейшего использования уникальной международной орбитальной лаборатории для исследований космического пространства», — говорится в сообщении.

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Другим направлением работы комиссии станет оценка различных аспектов жизнеобеспечения станции: готовность к приёму новых экспедиций, наличие запасов пищи, воды, топлива, а также результатов прошедших и задач предстоящих в ближайшем будущем научных экспериментов, графиков стартов пилотируемых и грузовых кораблей.

Добавим, сообщение о плановом мониторинге состояния МКС появилось на фоне продолжающегося расследования инцидента, связанного с разгерметизацией станции и утечкой кислорода. Ранее в Роскосмосе попросили СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации о расследовании нештатной ситуации.

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