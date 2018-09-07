Пятница, 7 Сентября 2018 года
12:21:15 МСК

Украинская армия получила полсотни санитарных автомобилей

Техника

«Богдан-2251» построен на основе китайского пикапа

Киев, 7 сентября 2018, 12:00 — REGNUM  ВСУ получили в августе порядка 50 санитарных автомобилей «Богдан-2251», сообщает 7 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, «Богдан-2251» был доработан под нужды украинской армии, например, его оснастили дополнительными проблесковыми маячками и даже установили новые механизмы фиксации носилок под оборудование стандарта НАТО. Отмечается, что минобороны Украины еще в 2017 году заказало 100 подобных автомобилей, первая партия была передана ВСУ в апреле 2017 года.

Напомним, «Богдан-2251» построен на шасси китайского пикапа Great Wall Wingle 5. Мощность движка автомобиля — 2 л со 143 лошадиными силами. Максимально допустимый перевозимый вес — 375 кг, при этом машина рассчитана на восемь сидячих мест для раненных.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить