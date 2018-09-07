Украинская армия получила полсотни санитарных автомобилей

Киев, , 12:00 — REGNUM ВСУ получили в августе порядка 50 санитарных автомобилей «Богдан-2251», сообщает 7 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, «Богдан-2251» был доработан под нужды украинской армии, например, его оснастили дополнительными проблесковыми маячками и даже установили новые механизмы фиксации носилок под оборудование стандарта НАТО. Отмечается, что минобороны Украины еще в 2017 году заказало 100 подобных автомобилей, первая партия была передана ВСУ в апреле 2017 года.

Напомним, «Богдан-2251» построен на шасси китайского пикапа Great Wall Wingle 5. Мощность движка автомобиля — 2 л со 143 лошадиными силами. Максимально допустимый перевозимый вес — 375 кг, при этом машина рассчитана на восемь сидячих мест для раненных.