Кросс-Mustang: Ford выпустил тизер своего первого электрокроссовера

Дирборн, США, , 10:45 — REGNUM Ford опубликовал первый тизер нового электрокроссовера. Компания показала заднюю часть машины, эксперты отметили, что с этого ракурса электрокар сильно напоминает Mustang. Об этом 6 сентября сообщил портал Motor1.

https://twitter.com/Motor1com/status/1037777569691693056

Автопроизводитель сообщил, что он представит электромобиль в 2020 году. Согласно заявлениям компании, она намерена добиться того, чтобы запас хода автомобиля составил около 480 км.

Исполнительный директор Ford Джим Фарли сообщил, что изначально компания хотела назвать кроссовер Mach 1, поскольку конструкторы при создании машины вдохновлялись идеей автомобилей Mustang. Однако после «очень сильной реакции» публики, которая посчитала, что кроссовер нельзя смешивать с культовыми «мустангами», было решено дать автомобилю другое название.

Читайте также: Электрокар Genesis Essentia станет самым дорогим серийным автомобилем

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в основу первого электрокроссовера Ford ляжет платформа C2, на базе которой построена четвёртая генерация модели Focus. Некоторые эксперты отмечают, что электромобиль по факту будет являться переднеприводным кросс-хетчбэком.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый массовый электрокроссовер Ford будет построен на базе нового Focus