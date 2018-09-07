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Российский вертолет Ка-62 совершил первый полет

Техника

Машину представят участникам Восточного экономического форума

Владивосток, 7 сентября 2018, 09:52 — REGNUM  Гражданский вертолет Ка-62, разработанный на основе военного Ка-60, совершил первый полет за пределами испытательного комплекса, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России» на своей странице Вконтакте.

«Он приземлился на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, где с ним смогут ознакомиться участники и гости Восточного экономического форума», — говорится в сообщении.

Первый испытательный полет Ка-62 совершил в мае 2017 года. Разработчики машины планируют завершить ее заводские испытания до конца 2018 года, затем будет проведена сертификация.

Вертолет Ка-62 изготовлен Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (входит в «Вертолеты России»). Его разработка началась еще в 1990 году. К серийному производству на предприятии планируют приступить в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вертолеты России» определились со сроками испытания Ка-62

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Восточный экономический форум
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