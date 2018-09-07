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Киев подрядился чинить торпеды для польских ВМС

Техника

Также Украина будет поставлять Польше запасные части для нужд ВМС

Киев подрядился чинить торпеды для польских ВМС
Иллюстрация: Defense.gov
Торпеда

Киев, 7 сентября 2018, 08:19 — REGNUM  «Укроборонпром» будет ремонтировать польские торпеды, сообщает 7 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, ремонтом займется предприятие «Промоборонэкспорт», входящее в украинский государственный оборонный концерн. Торпеды СЭТ-53М польской компании «SCAT» будут передаваться ВМС Польши после ремонта, также польские военно-морские силы будут получать от Украины запасные части для различных нужд.

Напомним, ранее ресурс Defence Blog сообщил, что украинское предприятие «Научно-производственный комплекс Искра» поставил США три мобильные трехкоординатные радиолокационные станции (РЛС) сантиметрового диапазона 36Д6М1−1. РЛС применяются как в военной, так и в гражданской сферах для обнаружения воздушных целей в условиях активных и пассивных помех.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинская оборонная промышленность работает в интересах ВС США

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Украина и Польша
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