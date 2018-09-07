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Китай успешно запустил спутник HY-1C для контроля за Мировым океаном

Техника

Запуск стал уже 284-й миссией ракет-носителей семейства «Чанчжэн»

Китай успешно запустил спутник HY-1C для контроля за Мировым океаном
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Запуск китайского ракета-носителя «Чанчжэн-2С»

Пекин, 7 сентября 2018, 07:54 — REGNUM  Китай запустил на орбиту новейший спутник для улучшения контроля за морем и климатическими изменениями, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Ракета-носитель «Чанчжэн-2С» со спутником HY-1C на борту взлетела в 11:15 по местному времени с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси на севере Китая. Спутник будет помогать мониторить цвет океана и температуру воды, предоставляя базовые сведения, необходимые для исследований, сообщили в Государственном управлении науки, технологии и промышленности для национальной обороны КНР.

Спутник был разработан корпорацией China Spacesat Co., Ltd. при Китайской академии космических технологий и рассчитан на пять лет службы. Запуск стал уже 284-й миссией ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

Как сообщало ИА REGNUM, Институт атмосферной физики при Китайской академии наук намерен построить на севере страны станцию исследования атмосферы и моря.

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