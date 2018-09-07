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Видео: Skoda показала эскизы интерьера концеп-кара Vision RS

Техника

При производстве салона не будут использоваться животные материалы

Млада-Болеслав, Чехия, 7 сентября 2018, 07:53 — REGNUM  Чешский автопроизводитель Skoda выложил в сеть видео с демонстрацией эскизов интерьера своего нового концепт-кара Vision RS. Ролик был опубликован 6 сентября на сайте британского журнала Autocar.

Компания отмечает, что салон нового автомобиля будет выполнен без использования животных материалов, в частности, при производстве чехлов для сидений будет использована кожа алькантара. Издание отмечает важный момент: при поступлении хетчбэка на рынок он не будет продаваться под названием Rapid, а получит другое имя.

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Напомним, в основе Vision RS лежит платформа Volkswagen MQB A0, на базе которой построены такие машины как Seat Ibiza, Volkswagen Polo и Seat Arona. Vision RS будет первым автомобилем Skoda, в основу которого ляжет это шасси.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Skoda показала эскизы концепт-кара Vision RS

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