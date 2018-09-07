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Электрокар Genesis Essentia станет самым дорогим серийным автомобилем

Техника

Машина поступит на рынок в 2021 или 2022 году

Сеул, 7 сентября 2018, 07:33 — REGNUM  Электрическое купе Essentia, которое премиальная марка Genesis представила в марте 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке, может стать самым дорогим серийным автомобилем в истории марки. Об этом 6 сентября сообщил портал AutoGuide.

https://twitter.com/AutoGuide/status/1037694371951534080

На данный момент Genesis Essentia представляет собой лишь концепт-кар, однако эксперты отмечают, что с технической стороны начало производства серийной модели вполне возможно. Согласно планам Genesis, автомобиль может поступить на рынок в 2021 или 2022 году.

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Напомним, электрокар Essentia построен на недавно разработанной платформе, которая создаётся специально для электромобилей. Выпуск такой платформы является частью плана электрификации модельного ряда компании.

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