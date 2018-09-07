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В Китае начали возводить мостовую секцию магистрали Шэньчжэнь – Чжунашань

Техника

Общая протяженность скоростной магистрали Шэньчжэнь – Чжуншань после открытия в 2024 году, составит 24 км

Гуанчжоу, Китай, 7 сентября 2018, 05:44 — REGNUM  Началось строительство секции моста, соединяющей города Шэньчжэнь и Чжуншань в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Общая протяженность скоростной магистрали Шэньчжэнь — Чжуншань после открытия в 2024 году, составит 24 км и будет включать в себя подводный тоннель и два искусственных острова. По завершению магистрали Шэньчжэнь — Чжуншань, время поездки между двумя городами сократится с двух часов до тридцати минут.

Отметим, что новая транспортная артерия станет важным элементом инфраструктуры района Большого залива, который включает Гонконг, Макао и девять городов провинции Гуандун, включая столицу провинции Гуанчжоу и один из крупнейших городов Шэньчжэнь.

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Строительство мостов
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