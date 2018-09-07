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«Вертолеты России» определились со сроками испытания Ка-62

Техника

Сертификационные испытания начнутся сразу после заводских

«Вертолеты России» определились со сроками испытания Ка-62
Doomych
Вертолёт Ка-62

Москва, 7 сентября 2018, 03:41 — REGNUM  Сертификационные испытания новейшего гражданского многоцелевого вертолетаКа-62 начнутся сразу после завершения заводских, сообщили в пресс-службе «Вертолетов России».

Уточняется, что лётный образец Ка-62 совершил свой первый перелет и приземлился во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ. Здесь его смогут увидеть участники и гости Восточного экономического форума.

«До конца 2018 года планируется завершить заводские испытания Ка-62 и приступить к сертификационным», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, первый испытательный полет Ка-62 прошел в мае прошлого года. За минувший год проведены летные испытания вертолета, по результатам которых он был доработан.

Ка-62 разработан конструкторским бюро АО «Камов». Лётный образец изготовлен в ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России».

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