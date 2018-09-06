Иранский отечественный истребитель «Косар» скоро поступит на вооружение

Тегеран, , 19:13 — REGNUM 4 сентября председатель иранской организации авиационной промышленности Амир Карим Бани Тарафи заявил, что производство первой партии нового сверхзвукового истребителя «Косар» практически завершено. Вся производственная линия нового истребителя реализована в Иране на базе исключительно национальной промышленности и военно-информационных технологий. Самолёт был представлен широкой публике лишь неделей ранее на отдельном специальном показе с участие Президента Хасана Роухани. Это было обусловлено секретностью разработки и желание предотвратить возможный промышленный шпионаж.

По сообщению иранского информационного агентства «Фарс» со ссылкой на сайт иранского оборонного ведомства, новый истребитель использует четвёртое поколение боевой цифровой сети передачи данных и оснащён системой «heads-up display» (HUD) для увеличения ударной точности орудий. Также в числе оснащения передовой и многоцелевой радар для управления огнём с повышенной точностью отслеживания целей.

Новый истребитель — значительное достижение иранского ВПК (военно-промышленного комплекса), он уже де-факто стал флагманской разработкой на службе ВВС (военно-воздушных сил) Ирана.