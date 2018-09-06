В августе продажи легковых машин и LCV в России выросли на 11%

Москва, , 15:49 — REGNUM В августе 2018 года на российском авторынке было продано 147 388 легковых автомобилей и LCV (лёгкий коммерческий транспорт). Об этом 6 сентября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса.

По сравнению с августом 2017 года объём данного сегмента рынка увеличился на 11%. Лидирует на рынке отечественная компания «АвтоВАЗ», в августе 2018 года ей удалось реализовать 28 683 автомобиля (рост продаж — 9%). На втором месте расположилась компания Kia с результатом 18 857 ед. (рост — 25%).

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В топ-5 также вошли Hyundai (13 993 ед., рост — 4%), Renault (11 534 ед., рост — 3%) и Toyota (9 748 ед., рост — 23%). В первую десятку попали: Volkswagen (8 637 ед., рост — 20%), Nissan (7 108 ед., рост — 21%), Skoda (6 741 ед., рост — 34%), ГАЗ (4 993 ед.) и Ford (4 035 ед., падение продаж — 4%).

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых распространенных в России иномарок. В топ-5 вошли: Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan.

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