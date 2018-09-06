В Жуковском провели испытания крыла МС-21-300 с вертикальной перегрузкой

Жуковский, Московская область, , 14:16 — REGNUM Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского завершили очередной этап прочностных испытаний перспективного авиалайнера МС-21−300СИ, сообщает 6 сентября пресс-служба предприятия.

Во время испытаний была проверена прочность крыла на основной расчетный случай маневра с максимальной вертикальной перегрузкой, равной 2‚5. Такой маневр, сообщили на предприятии, лайнер может совершить при необходимости резко набрать высоту.

Чтобы подтвердить прочность крыла, к нему прикладывались максимальные нагрузки (142,5% от эксплуатационных значений), при этом на остальные агрегаты МС-21−300 — фюзеляж, горизонтальное оперение и силовую установку — подавались уравновешивающие нагрузки.

«Все элементы показали хорошее соответствие нормам прочности. Полученные результаты позволят специалистам снять ряд ограничений и расширить программу летных испытаний авиалайнера», — говорится в сообщении.

На следующем этапе в Жуковском планируют провести статические испытания фюзеляжа самолета на случай максимальной нагрузки при посадке.

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МС-21−300 — ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения, способный взять на борт от 163 до 211 пассажиров. Предполагается, что авиалайнер станет прямым конкурентом Boeing-737 и Airbus A320.