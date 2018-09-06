Украинская армия обзавелась новыми бронежилетами

Киев, , 13:58 — REGNUM ВСУ получили новые бронежилеты, заявили в главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, сообщает 6 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, в ВСУ поступили два вида бронежилетов: облегченная модель цвета «пиксель» с системой быстрого сброса и противоосколочной разгрузочной системой и общевойсковой бронежилет обычного цвета. В нем разработаны демпферные вставки для вентиляции, увеличена площадь кевлара и улучшена анатомичность.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о новом украинском танке Т-72АМТ, который оказался модернизацией старого советского боевого танка Т-72. Главная «особенность» танка — возможность вести огонь управляемой ракетой «Комбат», которая давно известна и с которой высокотехнологичные страны умеют бороться.