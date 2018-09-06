Четверг, 6 Сентября 2018 года
14:56:17 МСК

Украинская армия обзавелась новыми бронежилетами

Техника

Солдаты ВСУ опробуют облегченную версию бронежилета и обычную

Украинская армия обзавелась новыми бронежилетами
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Киев, 6 сентября 2018, 13:58 — REGNUM  ВСУ получили новые бронежилеты, заявили в главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, сообщает 6 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, в ВСУ поступили два вида бронежилетов: облегченная модель цвета «пиксель» с системой быстрого сброса и противоосколочной разгрузочной системой и общевойсковой бронежилет обычного цвета. В нем разработаны демпферные вставки для вентиляции, увеличена площадь кевлара и улучшена анатомичность.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о новом украинском танке Т-72АМТ, который оказался модернизацией старого советского боевого танка Т-72. Главная «особенность» танка — возможность вести огонь управляемой ракетой «Комбат», которая давно известна и с которой высокотехнологичные страны умеют бороться.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить