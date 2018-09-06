Кембридж, Великобритания, , 13:17 — REGNUM Британское ателье Lister анонсировало «самый быстрый в мире кроссовер» LFT-666, построенный на базе Jaguar F-Pace. Автомобиль получил двигатель мощностью 666 л. с. Об этом 6 сентября сообщил портал Road and Track.

https://twitter.com/RoadandTrack/status/1037442412984127488

Согласно заявлениям компании, машина будет способна разогнаться до скорости 322 км/ч. Внешне кроссовер несколько отличается от F-Pace благодаря аэродинамическому обвесу. Эксперты делают осторожные предположения, что под капотом модели будет располагаться турбированный мотор V8, рабочий объём которого равен 5 л.

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Сегодня этот двигатель устанавливается в Jaguar F-Pace SVR. Ожидается, что до 100 км/ч машина будет разгоняться за 3,5 сек, её стоимость может составить около 140 тыс. фунтов стерлингов (около $180 тыс. по текущему курсу).

Напомним, компания Lister Motor — это британский производитель спортивных автомобилей, она была основана в 1945 году в Кембридже Брайаном Листером.

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