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УАЗ выпустит удлиненную версию грузовика УАЗ «Профи»

Техника

Максимальная длина автомобиля составит 7,1 м

УАЗ выпустит удлиненную версию грузовика УАЗ «Профи»
Yuriy Lapitskiy
Ульяновский автомобильный завод

Ульяновск, 6 сентября 2018, 12:32 — REGNUM  УАЗ планирует выпустить удлиненную версию грузовика «Профи», колесная база автомобил будет увеличена на 650 мм, отмечается, что вся необходимая документация на модель уже оформлена. Об этом 6 сентября сообщил портал CarsWeek.

Таким образом, в зависимости от версии длина машины составит от 6,9 м до 7,1 м. Масса нового автомобиля также изменится в большую сторону, на 300 кг.

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Напомним, УАЗ «Профи» — малотоннажный грузовик, который автопроизводитель выпускает с 2017 года. Модель позиционируется компанией как конкурент автомобилям серии «Газель Бизнес».

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