В сеть попали новые фото кроссовера Baojun 530 от GM и SAIC

Пекин, , 10:26 — REGNUM В сеть выложили новые фотографии бюджетного кроссовера совместного производства General Motors и китайской компании SAIC. Снимки автомобиля под маркой Baojun 6 сентября опубликовал портал NJCar.

На фотографиях запечатлена машина без камуфляжа, хотя официальная премьера автомобиля ещё не состоялась. Кроссовер будет построен на платформе Baojun 530, он получит заводской индекс CN210S. Под капотом машины будет установлен 150-сильный турбомотор, рабочий объём которого составляет 1,5 л.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, официальная премьера автомобиля запланирована на ноябрь 2018 года. Автомобиль будет поставляться на рынок только с автоматической коробкой передач, его стоимость составит около 85 тыс. юаней (около 850 тыс. рублей по текущему курсу).

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