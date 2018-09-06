«АвтоВАЗ» поднял цены на внедорожник LADA 4x4

Москва, , 10:09 — REGNUM C 5 сентября 2018 года внедорожник LADA 4×4 стал дороже, в среднем цены комплектаций выросли на — 2,3%. Об этом 5 сентября сообщило агентство «Автостат».

Таким образом, стоимость базовой комплектации трёхдверной версии LADA 4×4 составит 503 тыс. 900 рублей, топовой — 559 тыс. 900 рублей. Обладателем базового варианта пятидверного внедорожника можно за 524 тыс. 900 рублей. Стоимость трёхдверной версии Urban составила 566 тыс. 900 рублей, пятидверной — 605 тыс. 900 рублей.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на Московском автосалоне — 2018 «АвтоВАЗ» представил концепт нового внедорожника 4×4. Автомобиль поступит на российский рынок не ранее 2022 года.

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