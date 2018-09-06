Первый УАЗ «Патриот» 2019 соберут в прямом эфире

Ульяновск, , 09:28 — REGNUM Сборка первого экземпляра нового внедорожника УАЗ Патриот 2019 будет проходить в прямом эфире. Трансляция начнётся 20 сентября 2018 года в 18:00. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что зрителям также покажут испытательный полигон и музей завода УАЗ. Во время эфира представители компании расскажут о том, чем «Патриот» 2019 года отличается от своего предшественника.

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Напомним, в августе 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что УАЗ закончил разработку новой версии «Патриота». Компания намерена официально представить автомобиль в сентябре 2018 года.

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