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Первый УАЗ «Патриот» 2019 соберут в прямом эфире

Техника

Во время трансляции зрителям расскажут об изменениях в автомобиле

Первый УАЗ «Патриот» 2019 соберут в прямом эфире
Peter PZ
УАЗ «Патриот»

Ульяновск, 6 сентября 2018, 09:28 — REGNUM  Сборка первого экземпляра нового внедорожника УАЗ Патриот 2019 будет проходить в прямом эфире. Трансляция начнётся 20 сентября 2018 года в 18:00. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что зрителям также покажут испытательный полигон и музей завода УАЗ. Во время эфира представители компании расскажут о том, чем «Патриот» 2019 года отличается от своего предшественника.

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Напомним, в августе 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что УАЗ закончил разработку новой версии «Патриота». Компания намерена официально представить автомобиль в сентябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: УАЗ представит новый «Патриот» уже в сентябре 2018 года

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