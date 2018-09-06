Производство самолета-амфибии А-40 планируют возобновить в России

Москва, , 08:15 — REGNUM Производство самого большого самолета-амфибии А-40 «Альбатрос» возобновят в Российской Федерации в ближайшее время. Сотрудники Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) уже работают над данным проектом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАК в преддверии выставки «Гидроавиасалон-2018».

"ОАК работает над проектом по возобновлению производства … А-40 «Альбатрос», — передает вещатель.

А-40 «Альбатрос» — многоцелевой самолет-амфибия, проект которого «заморозили» после распада Советского Союза. Самолет, максимальная взлетная масса которого достигает почти 90 т, является самым большим в своем классе.

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