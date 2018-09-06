Видео: Volvo показал беспилотный электрокар 360с без органов управления

Гётеборг, Швеция, , 08:03 — REGNUM Компания Volvo представила концепт полностью автономного электрического транспортного средства, в котором отсутствуют какие-либо органы управления. Автопроизводитель выложил в сеть несколько фотографий модели и видеопрезентацию, она была опубликована 5 сентября на YouTube-канале Volvo Cars.

Концепция 360с подразумевает наличие в автомобиле системы автопилота пятого уровня. Благодаря отсутствию в салоне органов управления конструкторы компании смогли создать четыре варианта салона с нетрадиционной компоновкой. Из особо интересных функций стоит отметить одеяло для сна, которое работает как ремень безопасности и функцию общения автомобиля с другими машинами. Запас хода полностью беспилотного электромобиля равен 300 км.

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Напомним, 1 сентября 2018 года ИА REGNUM сообщило, что шведский автопроизводитель приступил к тестированию беспилотных электрических самосвалов. Испытания машин проходят недалеко от родного города Volvo (Гётеборг), в карьере Викан-Кросс.

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