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«Пассажирский сверхзвук»: в России создадут новый авиалайнер

Техника

30-местный самолет сможет летать со скоростью до 1900 км/ч, а его взлетная масса составит 70 тонн

«Пассажирский сверхзвук»: в России создадут новый авиалайнер
AlfvanBeem
Советский сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144

Москва, 6 сентября 2018, 07:44 — REGNUM  Заканчиваются предпроектные работы по созданию в России сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Туполев».

"КБ Туполева уже завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету», — цитирует РИА Новости слова замгендиректора ПАО «Туполев» по проектированию Валерия Солозобова.

Также Солозобов отметил, что конструкторам в работе предстоит решить главную проблему сверхзвуковой авиации — преодоление воздушным судном звукового барьера. В КБ «Туполев» уточнили, что 30-местный самолет сможет летать со скоростью до 1900 км/ч, а его взлетная масса составит 70 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что российские конструкторы из КБ «Туполев» проектируют перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который будет построен по схеме «летающее крыло».

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